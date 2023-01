L'Afragolese rallenta la Cavese: pari al Lamberti, Troise contestato

Inatteso pareggio interno per la Cavese, fermata al Lamberti da un’Afragolese che regala un nuovo esordio positivo al rientrante tecnico Dino Bitetto. L’allenatore, ex calciatore biancoblu ai tempi della Serie B, gioca dunque un brutto scherzo ai suoi vecchi tifosi.

Punteggio finale di 1-1 con botta e risposta nel primo tempo tra le due squadre. Poco prima del quarto d’ora è un altro ex a gelare i biancoblu: Picascia indovina una sventola da fuori area su cui Colombo nulla può, portando in vantaggio un’Afragolese scesa in campo con buone motivazioni. I rossoblu ci riprovano in almeno altre tre circostanze, sfiorando il raddoppio.

La Cavese prova a reagire e dopo aver sprecato una ghiotta chance con Bubas, trova il pareggio con Munoz sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Cambia l’inerzia del match, Rossi sfiora il sorpasso, poi Bubas viene fermato fallosamente in extremis in progressione verso la porta ospite.

Nella ripresa è la Cavese a confezionare le più ghiotte opportunità, ma manca lo spunto giusto in fase conclusiva. Gagliardi due volte e Banegas hanno sui piedi il pallone che vale 3 punti, ma non è giornata per gli aquilotti.

Al triplice fischio è solo l’Afragolese a esultare. In casa Cavese, infatti, i tifosi si fanno sentire a gran voce con la società, chiedendo l’esonero di mister Troise. In classifica non cambia il vantaggio sul Barletta, fermato sul pari dal Molfetta. Tuttavia si avvicinano Team Altamura e Nardò, ora a sole 3 lunghezze dagli aquilotti.