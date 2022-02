L'Afragolese regala un esterno d'attacco a Fabiano: firma il gambiano Bittaye

È arrivato in Italia nel 2013. Da allora, tanta serie D, intervallata da un'esperienza nella serie A maltese con il Sirens. Da oggi Lamin Bittaye, esterno d’attacco classe 1995 è ufficialmente un calciatore dell’Afragolese. Reduce da un’esperienza al Sona – serie D – Bittaye, originario del Gambia, è «abile a giocare sia con il piede destro che con il sinistro», annuncia il club, che poi rilancia: «Un calciatore con un ottimo potenziale».

Bittaye «si è messo in mostra in serie D vestendo le maglie dell'Avezzano per tre stagioni, poi di Vastese, Matelica, Desenzano Calvina, Atletico Fiuggi e Sona, con cui ha giocato nella prima parte della stagione».

Un profilo a lungo inseguito e fortemente voluto dal responsabile dell’area tecnica Vincenzo Orefice, «che in prima persona – spiega il club – ha condotto la trattativa con il club veneto, riuscendo a portare in rossoblù una pedina estremamente importante per la rosa a disposizione di mister Fabiano».