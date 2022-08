L’Afragolese si affida a Gigi Pavarese: è il nuovo coordinatore dell’area tecnica

Gigi Pavarese è il nuovo coordinatore dell’area tecnica dell’Afragolese. «Avellinese di nascita, Pavarese – così il club – è un nome che tutti gli sportivi conoscono. È una figura storica del calcio professionistico, avendo lavorato per squadre del calibro di Napoli (il suo contributo importante ha formato all'epoca la squadra azzurra con Maradona), Torino, Avellino, Juve Stabia ed una lunga serie di militanza in società come Modena, Messina, Catanzaro, Lanciano, Casertana, Rieti».

Nella passata stagione, per lui, un’esperienza nel calcio a 5 con la società irpina del Sandro Abate.

Entusiasmo e voglia di tagliare nuovo traguardi per l'ex azzurro: «Felice di essere qui, in questa piazza importante. L'ottimo rapporto che mi lega al presidente Niutta ha fatto sì che le strade si incrociassero. Voglio portare un po’ della mia esperienza per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tengo a ringraziare la società di calcio a 5 Sandro Abate, in particolare Massimo Abate, che mi ha dato la possibilità di rientrare e di rituffarmi nel calcio a 11».

Notevole la soddisfazione palesata dal club di Niutta a margine dell’accordo: «Un colpo da novanta operato dalla società, che continua nel consolidamento dello staff, alzando notevolmente l'asticella di quello tecnico in termini di solidità ed esperienza».

Ko col Taranto – È terminata col risultato di 3-0 l’amichevole sostenuta nel pomeriggio dai rossoblù di Cioffi con il Taranto. Le reti sono arrivate nella ripresa, dopo una prima frazione sostanzialmente avara di emozioni. A Sturno la sblocca Panattoni, lesto a depositare in rete una palla vagante in area. Dopo una buona occasione fallita da Romeo, arriva il raddoppio ionico nel segno di Badje, che insacca il 2-0 profittando di un’incertezza del portiere. Allo scadere Esposito centra l'incrocio dei pali con un gran sinistro dalla distanza; qualche minuto più tardi fa invece centro Panattoni con un destro al volo propiziato da uno sfortunato tocco di un difensore.