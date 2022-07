L'Afragolese sistema la difesa con un ex Paganese: ecco Murolo

Un altro tassello per l’Afragolese di mister Cioffi. Il club di Niutta ha ufficializzato l’intesa col difensore classe 1983 Michele Murolo. Reduce da un’esperienza con la Paganese in C, Murolo approda in rossoblù dopo «una lunghissima carriera, impreziosita da successi e vetrine importanti». Per lui esperienze in B con la Juve Stabia e diversi anni in C con Salernitana, Spezia, Vicenza, Casertana, Carrarese e Marcianise.

«È bastato pochissimo per trovare un accordo con il presidente Niutta», spiega il neo difensore rossoblù. «Avevo svariate richieste soprattutto in Campania, ma ho scelto Afragola perché è una piazza importante e perché a capo c'è un presidente che ritengo essere un vero leader, capace di far parlare solo in positivo della sua società. Porto con me un po’ di esperienza accumulata durante gli anni e sono pronto a dare il mio contributo per cercare di raggiungere traguardi importanti. Ho notato un ambiente carico e sono sicuro che remando tutti nella stessa direzione potremo toglierci delle belle soddisfazioni».