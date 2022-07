L'Angri alza il muro difensivo con Sall: dal Sorrento arriva l'esterno Cassata

L'Angri registra il reparto difensivo con il centrale Dembel Sall. Il 28enne senegalese ha indossato nella scorsa stagione le maglie di Gladiator e Team Altamura in Serie D, chiudendo con 27 presenze e 1 gol. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, con la cui casacca ha anche giocato il Torneo di Viareggio 2013, il nuovo centrale grigiorosso passa al Bari in Serie B ma esordisce tra i professionisti in Serie C con la maglia del Pro Piacenza.

Resta in Emilia per tre stagioni, scendendo in seguito di categoria. In Serie D ha militato anche tra le fila di Turris, Lentigione e Portici; proprio coi biancazzurri vesuviani ha ottenuto il suo “personal best” in fatto di reti, andando a segno 4 volte.

Per il reparto offensivo l'Angri ha invece ingaggiato Andrea Cassata, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana. Esterno adattabile anche da trequartista, il nuovo atleta grigiorosso ha collezionato qualche scampolo di partita in Serie C con la Paganese. Poi una lunga trafila in Serie D con le maglie di Francavilla, Sarnese e appunto Sorrento, club in cui ha militato nelle ultime tre annate.