L'Angri batte l'Atletico Uri 2-0: sfatato il tabù Novi dopo 5 mesi

Digiuno casalingo interrotto dopo ben 5 mesi. L'Angri batte l'Atletico Uri e ottiene 3 punti di platino per la corsa salvezza, in una gara che il tecnico Luigi Sanchez non aveva esitato a definire da dentro o fuori. Punteggio finale di 2-0 per i grigiorossi, che creano numerose occasioni ma anche nel piovoso pomeriggio di oggi rischiano di complicarsi la vita in diverse circostanze.

Le parate di Esposito e due gol annullati - giustamente - agli ospiti mantengono a galla i doriani, fuori al momento dalla zona playout per effetto dei risultati negli scontri diretti proprio con l'Atletico Uri. Ma con all'orizzonte una difficile trasferta a Caserta contro i falchetti sconfitti oggi al 97' dal Portici.

Sanchez aveva chiesto sacrificio ai suoi, ma soprattutto li aveva spronati a non soffrire la pressione di dover vincere a tutti i costi. E la squadra ha risposto a dovere, portandosi sul doppio vantaggio a metà della prima frazione. Il match ha offerto tante emozioni e palle-gol su entrambi i versanti. Ha avuto la meglio l'Angri, che ha dunque evitato di complicare in maniera forse irreversibile il cammino verso la salvezza.