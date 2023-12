L'Angri «blinda» Palmieri: nome nuovo per la mediana

L'Angri “blinda” la posizione di Ciro Palmieri. L'attaccante scuola Napoli è stato negli ultimi giorni al centro di un fitto chiacchiericcio di mercato, con un importante interesse in particolare dal Nardò, che nel girone H di Serie D è in piena corsa per la promozione diretta.

La società di patron Niutta ha sottolineato che Palmieri «è un punto fermo del progetto grigiorosso e non è mai stato messo in discussione. Il calciatore è un punto cardine nella rosa di questa stagione, ma ancor di più è un ragazzo sul quale la società punta fortemente anche per i prossimi anni. La proprietà ha l’ambizione di costruire qualcosa di importante e non di demolire».

Dunque, l'Angri ha chiuso la porta in faccia a tutte le pretendenti dell'attaccante esterno, finora vicecannoniere del gruppo con 4 gol all'attivo insieme a Giorgio, alle spalle del bomber “evergreen” Longo, autore invece di 7 centri in campionato.

Intanto la società è a caccia di un centrocampista di esperienza, avendo messo in uscita Cardore.

Il nome nuovo per la mediana è quello di Gennaro Acampora, 34enne napoletano che nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del Bitonto. Il centrocampista centrale ha trascorso gran parte della sua carriera in Serie D, giocando 225 gare in categoria.