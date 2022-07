L'Angri conferma il goleador: Varsi grigiorosso anche in D

Un bottino di 20 gol nella stagione del ritorno in Serie D, col condimento di un bel po' di assist e calci di rigore guadagnati. Uno score che vale ad Alfredo Varsi la conferma con la maglia dell'Angri per la stagione 2022-23. Il guizzante attaccante esterno vanta numerose esperienze in categoria, tra le fila di Casertana, Matera, Gragnano, Cerignola, Campobasso e Vastogirardi.

In carriera anche parentesi professionistiche per il goleador grigiorosso, nelle stagioni 2011-12 e 2013-14 con l'Aversa in Seconda Divisione Lega Pro e in Serie C con la Casertana nel 2015-16.

Va dunque completadosi gradualmente il roster del cavallino per la nuova annata in Serie D. La società sta lavorando alacremente per la conferma di gran parte del blocco under della passata stagione, puntando anche a integrare il gruppo con diversi atleti classe 2004, divenuti obbligatori per il prossimo campionato.

In tal senso sono stati avviati diversi contatti con società di categoria superiore per ottenere giovani validi da mettere a disposizione del nuovo tecnico Antonio Floro Flores.