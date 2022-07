L'Angri potenzia mediana e attacco: Fabiano e Barone per Floro Flores

Doppio acquisto in casa Angri. La società grigiorossa ha puntellato i reparti di centrocampo e attacco con gli arrivi di Raffaele Fabiano e Vincenzo Barone.

Classe 2000, Fabiano è stato tra i protagonisti del ritorno della Turris in Serie C dopo 19 anni. Con i corallini ha collezionato 55 presenze in Serie D e 22 gettoni in Lega Pro. Nella passata stagione ha invece militato tra le fila del Matese in Serie D totalizzando 33 presenze. Il giovane centrocampista s'è detto entusiasta della scelta e pronto a mettere la sua duttilità tattica a disposizione di mister Floro Flores.

Vincenzo Barone è un centravanti moderno che nella scorsa annata ha assaggiato la Serie C con la maglia del Taranto. Cresciuto nel vivaio del Napoli, in carriera ha totalizzato 228 presenze e 52 gol in Serie D con le maglie di Arzanese, Marcianise, Legnago, Mantova, Clodiense, Lentigione, Delta Porto Tolle e Gladiator.