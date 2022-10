L'Angri riacciuffa la Lupa Frascati: Celiento firma il pari a metà ripresa

L'Angri allunga a quattro gare la striscia di risultati utili consecutivi. I grigiorossi restano imbattuti nella gestione Sanchez, impattando in casa col punteggio di 1-1 contro la Lupa Frascati. I laziali provenivano da un ruolino di tre vittorie consecutive, grazie alle quali si erano tirare fuori dalle sabbie mobili della classifica. Esattamente come accaduto per i doriani, con la differenza che in casa Lupa la società ha confermato la fiducia in panchina a Roberto Chiappara, ex centrocampista di Treviso e Spezia.

La gara parte a ritmi non altissimi, poi sono gli ospiti a farsi preferire. Dopo 10 minuti l'arbitro decreta un rigore per la Lupa Frascata, ma Bellarosa è strepitoso nel respingere il tiro dal dischetto del capitano Frulla e il suo successivo tentativo di tap-in.

Poco o nulla da segnalare nei minuti successivi, con tentativi che riducono all'ordinaria amministrazione i compiti delle due retroguardie. Poco prima dell'intervallo però si sblocca il punteggio. Ancora un calcio di rigore per la Lupa, stavolta trasformato da D'Angelo, ex attaccante del Nola.

L'Angri rientra bene nella ripresa e prova a protendersi verso il pari. Che arriva esattamente a metà frazione grazie a Celiento, che manda in visibilio il pubblico di casa. Nel finale di partita le due squadre restano in 10 uomini, per effetto delle espulsioni di Leone da una parte e Sabatini dall'altra.

Per l'Angri al triplice fischio il bicchiere è comunque mezzo pieno, perché in classifica i grigiorossi fanno un ulteriore passo in avanti sulla zona play-out rispetto allo scorso turno di campionato.