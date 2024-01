L'Angri rimonta il Manfredonia: il match del Novi termina 2-2

Un coriaceo Angri trova un importante pareggio interno contro il Manfredonia con una rimonta di rabbia. Sotto di due reti già nel primo tempo, l'undici di mister Di Costanzo non si scompone, riuscendo a ristabilire la parità, prima di ringraziare i riflessi di Palladino che nella ripresa blinda il 2-2.

Gara da subito in salita, perché al 3' Carbonaro di rapina sfrutta una conclusione smorzata e fa 0-1.

La reazione grigiorossa con Fabiano non porta i frutti sperati e allora i sipontini trovano anche lo spunto del raddoppio. Calemme al 21' trova lo spunto per lo 0-2 che tuttavia non demoralizza i padroni di casa.

Borrelli sfodera i riflessi su Ascione, ma nulla può sulla conclusione di Palmieri, che finalizza l'assist di Fabiano mandando le squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-2. Al rientro c'è un Angri ancora più motivato. Palmieri dopo meno di un minuto chiama ancora Borrelli all'intervento. Al 10' Ascione conferma di valere l'interesse di club professionistici provandoci con un'azione personale che trova ancora pronto il portiere sipontino.

Poco prima del quarto d'ora il pari. La conclusione di Picascia da fuori viene smorzata dalla difesa, ma Fabiano è ben appostato per realizzare il 2-2. Alla mezz'ora rischia la formazione grigiorossa, ringraziando a più ripresa Palladino per il doppio intervento su Carbonaro e Calemme.

Girone di ritorno ancora senza vittorie per la squadra di mister Di Costanzo, che suo malgrado resta ancora a stretto contatto con la zona pericolosa della classifica.