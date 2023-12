L'Angri rinforza la prima linea: tesserato Giuseppe Caccavallo

Colpo in prima linea per l'Angri. La società di patron Raffaele Niutta si è assicurata le prestazioni di Giuseppe Caccavallo, che nella prima parte della stagione ha indossato la maglia della Nocerina nel girone G di Serie D.

Atleta di grande esperienza, ha giocato in Serie B tra le fila di Crotone, Lecce e Salernitana. Lunghissimo il curriculum anche in Lega Pro con oltre 270 presenze tra le fila di Taranto, Martina, Sorrento, Celano, Cosenza, Valle del Giovenco, Barletta, Pergocrema, Gubbio, Paganese, Casertana, Venezia, Catania, Carrarese, Siena e Gelbison.

Per Caccavallo quella in corso è la prima stagione in Serie D.

L'esperienza con la Nocerina si è chiusa con uno score di 7 presenze e 2 reti, realizzate contro Albalonga e Flaminia Civita Castellana.

La società grigiorossa potrebbe perfezionare presto un'altra operazione in uscita. Il centrocampista Antonio Cardore, classe 1996, sembra non rientrare nei piani tecnici di mister Nello Di Costanzo e nelle prossime ore potrebbe trovare una nuova sistemazione per il prosieguo dell'annata. Cardore ha finora disputato 10 partite in maglia grigiorossa tra campionato e Coppa Italia.