La Palmese batte 3-1 l'Angri e sale a quota 4, superando proprio i grigiorossi in classifica. In un Comunale acceso dai colori delle due tifoserie, i vesuviani si dimostrano più cinici rispetto ai doriani che chiudono con bassissima percentuale di finalizzazione rispetto alle occasioni create.

Le buone trame di gioco cozzano con la concretezza dei ragazzi dello "stregone" Pietropinto, che passano in vantaggio su calcio di rigore di Galdean concesso per fallo su Palmieri. Gli ospiti tengono viva l'attenzione di Stasi con Barone e Celiento, poi trovano il pari con Leone poco dopo la mezz'ora.

Nella ripresa la musica non cambia. L'Angri prova a giocare ma è la Palmese a segnare. Minuto numero 6', Palmieri in contropiede riporta avanti i rossoneri, che per tutta la frazione riescono a controllare i tentativi di reazione grigiorossi. Nel finale Rabbeni, tesserato due giorni fa, trova il modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi con il gol che mette in ghiaccio i 3 punti per il definitivo 3-1.