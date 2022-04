L'Aprilia domina, tre reti al Giugliano Per i gialloblu altro ko in trasferta

La peggiore prestazione dell'anno per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che cade (3-1) anche sul campo dell'Aprilia. Irriconoscibile la capolista, che nelle ultime tre gare esterne ha rimediato altrettante sconfitte. La gara si mette subito dalla parte dei laziali, in vantaggio al 12' con Njambe, tra i migliori in campo. Il raddoppio, firmato da Milani, arriva invece in avvio di secondo tempo. Poi è Vasco (al 19') a completare l'opera per i padroni di casa. Per il Giugliano, che ora ha sette punti di vantaggio sulla Torres, è ancora una volta Cerone a timbrare il cartellino.