L'Atletico Uri ferma il Giugliano: prima sconfitta dopo 11 gare

L’Atletico Uri è la prima squadra a battere il Giugliano - la squadra dei record - in questo campionato. Sconfitta di misura (1-0), quella rimediata dai tigrotti, sul terreno dei sardi, che si impongono con una rete di Scanu. Il numero 10 dei padroni di casa trasforma nella ripresa, al 67', un calcio di rigore decretato dal signor Fantozzi. Per il Giugliano di Giovanni Ferraro il primo ko in campionato arriva all'undicesima giornata. Inutile il forcing finale dei gialloblu, che provano in qualche occasione (senza riuscirci) ad impensierire la porta difesa da Pittalis.