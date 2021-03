L'attaccante Ragosta lascia il Cilento e si accasa alla Puteolana

Arcangelo Ragosta,35 anni, attaccante di lungo corso speso in tutte le serie dalla B con l'Avellino per passare alla C1 con il Lanciano, e in C2 con Gela e Giugliano, poi in gran parte in serie D con l'ultima casacca vestita per la matricola Santa Maria Cilento, del tecnico Gianluca Esposito, dove ha giocato poco a causa di un infortunio, ma ha trovato il tempo di realizzare 2 reti. Ora l'attaccante di Ottaviano, ha deciso di lasciare i cilentani per accasarsi con la Puteolana, del tecnico Ciaramella, inserita nel girone H, e cercare di contribuire con le sue marcature nella difficile impresa di ottenere la salvezza.