L’attacco della Mariglianese parla spagnolo: ecco Mendigutxia, ex Athletic Bilbao

La Mariglianese mette a punto l’attacco in vista dell’esordio interno in campionato contro il Ragusa. Fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Senigagliesi l’attaccante 29enne Sergio Mendigutxia.

Il “delantero”, «che vanta 178 presenze e 38 gol nella corrispondente Serie C spagnola ha vestito, tra le altre, le maglie di Athletic Bilbao, Cordoba FC e Sporting de Gijon, con la quale ha realizzato il sogno di esordire in Liga nella stagione 2015/16». Prima di approdare in Italia, l’attaccante asturiano «ha militato – nel 2018/19 – nello Stal Mielec, società polacca, e nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Neroca F.C, società indiana, con la quale ha timbrato il cartellino in ben 10 occasioni su 16 presenze».

Mendigutxia ha svolto oggi il primo allenamento con i biancazzurri al Santa Maria delle Grazie «ed è pronto a trascinare la Mariglianese verso il traguardo della salvezza, a suon di gol».