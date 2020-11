Siamo ancora allo status di bozza, ma salvo sorprese dell'ultim'ora il nuovo Dpcm non fermerà la Serie D. Il testo del decreto in via di definizione non modifica quanto stabilito in precedenza. Nella bozza si legge che «sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)».

In dettaglio, il riferimento è agli «sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico».

Non cambiano nemmeno i parametri relativi agli allenamenti di atleti professionisti e non professionisti. «Le sessioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva».

Da alcuni giorni la Lega Nazionale Dilettanti sta valutando la situazione, in virtù del rinvio di tantissime gare fin dall'inizio della nuova stagione agonistica. L'ultimo weekend ha visto un vero e proprio bollettino di guerra, con ben 45 match non disputati. Una situazione che porterebbe a falsare il campionato.

Qualora dovessero essere confermate le linee guida indicate nella bozza del prossimo Dpcm, la Lega Nazionale Dilettanti potrebbe scegliere di agire in autonomia, previa autorizzazione della Federcalcio. Al vaglio l'ipotesi della sospensione del campionato per tutto il mese di novembre, con deroghe relative al recupero del maggior numero di gare finora rinviate.

