Senza storia, senza alcun diritto di replica. La Nocerina rimedia una sontuosa figuraccia in casa della capolista Bitonto, subendo un sonoro 4-0 e proseguendo in una inesorabile caduta libera in classifica. A dispetto delle tantissime chiacchiere fatte in sala stampa al termine di ogni partita, la squadra è precipitata al terzultimo posto.



La zona retrocessione diretta non si è ancora materializzata semplicemente perché Francavilla e Agropoli stanno facendo peggio della formazione del duo tecnico Cavallaro-Esposito. Si allunga ancora l'attesa della famigerata «proposta di gioco» tanto decantata dal viceallenatore Esposito nel giorno del suo insediamento, dopo l'esonero di Di Costanzo.



E a nulla sono valse le numerose operazioni di mercato fatte già nelle settimane immediatamente successive al cambio in panca; operazioni che hanno sicuramente rinforzato l'organico rispetto alla rosa a disposizione dell'ex trainer di Ascoli e Messina, ma che non hanno avuto i risultati sperati. Lo dicono i numeri. Impietosi!



Numeri mpietosi anche sul confronto tra le due gestioni tecniche. Con un gruppo sicuramente meno completo e meno assortito, mister Di Costanzo aveva comunque compreso di dover innanzitutto badare a non prenderle. E infatti, pur a fronte di 4 sconfitte, la sua Nocerina aveva una media di 1,25 gol subiti a partita. Dalla svolta tecnica, i rossoneri ne prendono in media più di 2 a gara: 30 infatti sono le volte in cui i portieri rossoneri hanno raccolto il pallone nella propria rete, nelle 14 gare dell'era Cavallaro-Esposito.



Numeri impietosi, appunto. Numeri che hanno portato oggi la Nocerina a sole 4 lunghezze di vantaggio dalla retrocessione diretta in Eccellenza. Alla prossima c'è il Sorrento al San Francesco, poi una lunghissima serie di scontri diretti che - scongiuri obbligatori - potrebbero sancire il destino della squadra in questo campionato già a 4 turni dal traguardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA