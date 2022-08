La Casertana debutta in Coppa Parlato: "Finalmente si inizia"

Domani alle 20.30 la Casertana debutterà in Coppa Italia al Pinto contro la Mariglianese. "Cominciano le gare ufficiali, finalmente. Affrontiamo un avversario di categoria che gioca un buon calcio - ha detto mister Parlato nella conferenza stampa prepartita - dobbiamo rispettarlo ma allo stesso tempo centrare il risultato. Dobbiamo darci dentro, superare i momenti di difficoltà che la partita ci proporrà, buttare la palla in tribuna se necessario e lavorare insieme per centrare la vittoria". La vigilia del campionato è carica di attese, la società punta alla vittoria del campionato: "Fino ad allora mancano. Per ora pensiamo alla Mariglianese, dobbaiamo fare un passo alla volta". Domani è atteso l'annuncio di un importante colpo di mercato, probabilmente un centrocampista ma il mister già così è contento della rosa allestita dalla società: " E' stato fatto un ottimo lavoro. Abbiamo giovani capaci e calciatori di esperienza che hanno formato un ottimo gruppo. Possiamo adottare tante soluzioni tattiche. Per ora abbiamo scelto un vestito (il 4-2-3-1 ndr) se sarà necessario cambieremo. L'importante è che chi scenderà in campo dia il massimo per arrivare alla vittoria con l'aiuto di tutto l'ambiente".