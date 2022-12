La Casertana riacciuffa l'Angri: Ferrari risponde a Varsi al 96'

La Casertana acciuffa in extremis il pareggio al Pasquale Novi contro l'Angri. Il match termina 1-1 con la rete di Ferrari che all'ultimo respiro toglie ai grigiorossi la gioia per un successo di prestigio.

La cronaca. Sanchez tiene in panca l'ultimo acquisto Aracri, che subentrerà nella ripresa. Immediato invece l'esordio di Stefano Manzo nella mediana dei falchetti. Parte meglio la Casertana che crea alcune buone opportunità nei primi minuti con Soprano e Casoli. Ma sono i padroni di casa a passare al quarto d'ora con Varsi che finalizza un'iniziativa di Casoli.

Gli ospiti rispondono ma senza successo proprio col nuovo acquisto Stefano Manzo. Nella ripresa Panarelli manda dentro Favetta e dopo pochi minuti Ferrari si vede respingere da Riccio una conclusione a botta sicura. L'Angri arretra per poter agire di rimessa, sfiorando il raddoppio con Fabiano. Aumenta il forcing della Casertana con Bellarosa bravo a respingere un tentativo di Ferrari.

Dai e dai, quest'ultimo trova la via della rete negli ultimi secondi, regalando alla Casertana un pari che serve a poco in chiave classifica. Sorrento e Paganese rosicchiano infatti altri due punti ai rossoblu, chiamati a una vera e propria impresa per colmare il gap.

Sul fronte grigiorosso è evidente la delusione per un successo sfuggito all'ultimo istante. Il pari non cambia la situazione di classifica dei ragazzi di Sanchez, che restano a -3 dal trenino playoff e ben distanti dalla zona pericolosa della graduatoria.