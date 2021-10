La Cavese attende il Biancavilla: cinque indisponibili tra gli aquilotti

Cinque indisponibili in casa Cavese in vista del turno interno contro il Biancavilla. Gli aquilotti, a caccia del riscatto dopo i due passi falsi con Giarre e Troina, non potranno contare sullo squalificato Altobello, oltre che sui lungodegenti Palladino, Potenza, Katseris e Bacio Terracino.

Mister Ferazzoli benedice il turno infrasettimanale, «perchér itornare subito in campo è la medicina migliore quando si perde una gara. Con Giarre e Troina, una volta passati in vantaggio, non siamo stati bravi a chiudere la partita. Bisogna migliorare questo aspetto». Qui di seguito l'elenco completo dei convocati, del quale fa parte per la prima volta il giovane attaccante Daniele Sarno, classe 2003.

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Corigliano, D’Angelo, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski

ATTACCANTI: Afri, Allegretti, Carbonaro, Diaz, Kone, Kosovan, Sarno