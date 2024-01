La Cavese attende il Cassino: gruppo al completo per Cinelli

Tutti convocati a eccezione di Collura e Mercurio. Sarà dunque una Cavese al gran completo quella che ospiterà domani al Simonetta Lamberti il Cassino, formazione che fa della difesa ermetica la sua principale prerogativa. Numeri importanti in tal senso, un po' meno sul piano offensivo vista la bassa media di reti realizzate nei primi 18 turni di campionato dalla squadra di mister Carcione.

«I numeri non mentono mai», sottolinea il tecnico biancoblu Daniele Cinelli riferendosi all'impegno di domani.

Cancella ogni traccia della pessima prestazione offerta dalla sua Cavese all'andata, puntando tutto sulle grandi cose fatte finora dalla sua squadra.

«I due pareggi di fila - ha affermato l'allenatore - hanno consolidato la forza della Cavese, perché non erano assolutamente due partite semplici. Potevamo fare qualcosa in più, soprattutto contro la Romana, ma ci siamo espressi in maniera egregia e quindi usciamo rafforzati da queste due gare».

Per quanto concerne l'avversario, Cinelli evidenzia che «di fronte ci sarà una squadra molto organizzata. Ma, come dico spesso, dipenderà sempre da come ci comporteremo noi in campo. Non dovremo avere la presunzione di pensarci migliori degli altri». Un flash finale sull'ultimo acquisto Lops, «un calciatore di grande prospettiva, una pedina che ci può sistemare alcune cose a centrocampo, dandoci anche un’importante alternativa».