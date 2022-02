La Cavese espugna Castellabate: Allegretti dal dischetto regala i tre punti

Il derby provinciale tra il Santa Maria Cilento e Cavese se lo aggiudica la formazione metelliana che riesce a ribaltare un situazione davvero molto complicata essendosi trovata sotto di due reti dopo soli 18 minuti, il tempo necessario ai giallorossi di Nicoletti, di portrasi sul doppio vantaggio. Al minuto 11 passano grazie ad un penalty trasformato da Maggio, assegnato per una ingenuità di Potenza su Oviszach, e dopo sette minuti un altro rigore per i cilentani questa volta sul dischetto si presenta Gabionetta che non sbaglia per il 2-0. La Cavese accusa il colpo ma dopo la mezzora entra in scena prima Banegas al 35' e poi Aliperta al 39' riequilibrando il risultato, e sul 2-2 si va al riposo. Nella ripresa partenza sprint della Cavese che ancora con Banegas trova il vantaggio che dura fino al 45' quando Maggio porta il Santa Maria sul 3-3, ma al 4' di recupero ancora un rigore questa volta in favore dei metelliani. Alla batuta va Aliperta, e non sbaglia l'esecuzione realizzando la rete che vale il 3-4 e consegna agli uomini di Troise, una vittoria pesante che li tiene ancora in corsa per la promozione.