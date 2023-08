La Cavese ne fa 8 alla Rossanese: doppietta del fratello d'arte Cheddira

Nuova sgambatura per la Cavese di mister Cinelli, che alza il livello dello sparring partner affrontando la Rossanese, formazione calabrese con un passato in Serie D che oggi milita nel campionato di Promozione. Gli aquilotti hanno realizzato 8 reti nel test, dilagando nella ripresa così come già accaduto nella prima uscita precampionato.

Nel primo tempo ancora Felleca e Foggia i protagonisti con un gol ciascuno - quello del capitano su calcio di rigore - a fissare il parziale sul 2-0 all'intervallo.

Nella ripresa le altre sei marcature, con le doppiette di Mori, Sette e Cheddira. Quest'ultimo, aggregato al gruppo biancoblu, ha destato grande interesse. Si tratta di Mohamed, fratello minore di Walid Cheddira, bomber che ha trascinato il Bari fino alla finale playoff di Serie B.

Mohamed, classe 2003, ha giocato nel settore giovanile del Loreto (Under 19 regionale delle Marche), passando poi in prima squadra nel campionato di Promozione. Nelle ultime due annate ha invece indossato la casacca della Sangiustese nell'Eccellenza marchigiana. In questi giorni si allena alla corte di mister Cinelli, con la speranza di convincere lo staff tecnico metelliano a concedergli una importante chance in Serie D.