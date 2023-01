La Cavese nella tana del Barletta: Bubas e Puglisi out nel big match

Mister Troise non concede indizi al Barletta sulle scelte di formazione della sua Cavese. Out Puglisi e Bubas per problemi fisici, il tecnico può contare sul resto della rosa che gli concede scelte differenti sia sul piano fisico sia negli aspetti tattici.

Big match degno di ben altre categorie in programma domani, una di quelle partite per le quali, come si suol dire, i calciatori non hanno bisogno di essere “caricati”. «Sarà una grande sfida per la storia, il blasone delle due squadre e per il pubblico presente sugli spalti. Cercheremo di onorare al meglio questa gara e ci teniamo a far bene per l’importanza dei punti in palio».

Idee chiare per mister Troise, che archivia i paragoni con la sconfitta interna nella gara d'andata sottolineando che «la Cavese ha fatto un lungo percorso di crescita sotto tanti punti di vista. E domani dovremo essere bravi a esaltare le nostre qualità. Rispettiamo l’avversario ma non siamo certo preoccupati. Abbiamo studiato gli errori commessi nella seconda parte della gara con l’Afragolese e cercheremo di non ripeterli. Questo gruppo è consapevole del proprio livello, è composto da calciatori responsabili e sono sicuro - ha concluso l'allenatore degli aquilotti - che andranno in campo con l’attenzione e la voglia di dimostrare quello che valgono».