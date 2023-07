La Cavese presenta Logiudice: attesa per il nome dell'allenatore

La nuova stagione sportiva della Cavese si aprirà ufficialmente giovedì sera, con la presentazione del nuovo direttore sportivo Pasquale Logiudice. Insieme al presidente Alessandro Lamberti, il nuovo dirigente biancoblu terrà una conferenza stampa nei saloni dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni.

Sarà l'occasione per annunciare i programmi della società, verosimilmente proiettata a un nuovo campionato di vertice per tentare il salto di categoria. Resta la grande attesa relativa al nome dell'allenatore che raccoglierà l'eredità di Emanuele Troise.

Nel corso della conferenza stampa di domani sera, il nuovo diesse degli aquilotti potrebbe annunciare l'accordo con Daniele Cinelli, reduce dall'esperienza sulla panchina del Messina al fianco di Ezio Raciti.

La scelta di Logiudice sarebbe ricaduta sull'ex centrocampista dell'Avellino proprio in virtù della comune esperienza nel club peloritano nella passata stagione.

In chiave mercato, quasi fatta per le conferme del difensore Lomasto e del bomber Foggia. Tante invece le pretendenti per capitan Altobello e per l'altro centrale difensivo Magri, insistentemente richiesto dal Nardò.