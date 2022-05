La Cavese prova ancora a crederci: due dubbi per la gara a Cittanova

Due dubbi in casa Cavese in vista della gara esterna con il Cittanova. Riguardano le condizioni fisiche di Foggia e Allegretti, col primo che ha dovuto saltare in extremis il turno interno con il Sant'Agata e il secondo che ha dovuto lasciare il campo dopo mezz'ora del primo tempo.

Foggia ha sostenuto qualche allenamento individuale in settimana, riaggregandosi col gruppo nelle ultime sedute. Ed è dunque quasi certo di rientrare nella distinta da consegnare al direttore di gara. «Allegretti - ha spiegato mister Emanuele Troise - si è allenato a scartamento ridotto e solo domani mattina potrò valutarne le condizioni».

In caso di tripla assenza in attacco - c'è anche Carbonaro out per squalifica -, potrebbe esserci un centrocampo più nutrito per gli aquilotti, «senza però allontanarci troppo dalla nostra costante tattica. Abbiamo provato un centrocampo con una sorta “3+1”». Una versione già vista, con D'Angelo capace di giocare da vertice alto nel rombo di mediana.

Troise non vuole cali di tensione, nonostante si sia fatto difficile il cammino verso la vetta. «Noi dobbiamo giocare allo stesso modo sempre, fin quando la matematica non ci condannerà. Su questo non transigo. Affrontiamo un avversario che non ha più interessi di classifica, ma contro la Cavese tutte le squadre hanno giocato al massimo visto il prestigio dell'avversario. Il Cittanova è una formazione insidiosa che ha espresso sempre un bel gioco».

In settimana il presidente Massimiliano Santoriello ha rassicurato sul proseguimento del progetto tecnico avviato la scorsa estate. Ma guai a parlare di futuro con Troise. «Non ci penso perché abbiamo ancora partite da affrontare. Il messaggio del presidente fa piacere, ma al momento della situazione non abbiamo parlato con lui e con il direttore sportivo».