La Cavese rende visita al Gladiator: Troise, «Miglioriamo la gestione»

«Dobbiamo lavorare sulla continuità della gara, migliorando nella gestione della palla». Emanuele Troise punta su quella che è stata la pecca principale della Cavese nello scorso turno interno contro il Fasano. Qualche spiffero circolato neì giorni scorsi vorrebbe il tecnico biancoblu già sulla graticola e il derby di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator potrebbe rappresentare una tappa importante per gli aquilotti.

Il pareggio in rimonta col Fasano è stato studiato nei minimi dettagli dalla squadra nell'ultima settimana. «Il Gladiator ha finora espresso un buon calcio e di sicuro non si snaturerà contro la Cavese - ha spiegato Troise -. Allo stesso tempo non disdegna di curare la fase difensiva con grande intensità, visto che si tratta di una squadra molto giovane. Sarà una gara come le altre, ma forse siamo noi ad avere di più da perdere, visti gli obiettivi dichiarati a inizio stagione».

Mancheranno ancora Altobello e Bubas. Sul difensore il tecnico si dice fiducioso relativamente a rapidi tempi di recupero: «Sta completando la fase di riatletizzazione e quindi a breve sarà di nuovo a disposizione. Più difficile invece quantificare i tempi per il rientro di Bubas, anche se sta accelerando nel lavoro di recupero e quindi entro qualche settimana sarà pienamente a disposizione».