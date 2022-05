La Cavese rifila 2 reti al Paternò: Aliperta alimenta il sogno Serie C

La Cavese batte per 2-0 al Paternò e si rimette per l'ennesima volta in corsa per la Serie C. L'eccezionale doppietta di Aliperta all'alba della seconda frazione di gioco lancia i biancoblu a -2 dalla capolista del girone I di Serie D. E tiene a debita distanza pure l'Acireale, che ha battuto 2-0 il Lamezia e resta staccato di 2 punti dalla formazione metelliana.

Applausi da spellarsi le mani per il match-winner di giornata, che in due giri di lancette - al 52' e al 54' - piazza due perle con una punizione e una gran conclusione da fuori area, mandando in visibilio il Lamberti. Dal rischio alla gioia in un attimo: poco prima del vantaggio della Cavese, infatti, il Paternò aveva sfiorato il gol con Puglisi. Un brivido lungo la schiena dei supporters biancoblu, che nel giro di pochi minuti hanno visto calare nettamente ogni tensione.

Alla mezz'ora della ripresa un ulteriore rischio per gli aquilotti, col solito Anatrella a opporre i riflessi per blindare la porta e una vittoria importantissima. Che restituisce il giusto morale alla Cavese in vista del rush finale. Domenica nuovo turno casalingo per i biancoblu, contro un Città di Sant'Agata in corsa per blindare il piazzamento playoff ed eventualmente tentare un possibile sorpasso sul Lamezia al quarto posto.