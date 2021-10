La Cavese ritrova la vetta provvisoria: Bacio Terracino stende il San Luca

Un gol di Bacio Terracino nel finale di gara permette alla Cavese di battere di misura il San Luca. Gli aquilotti sprecano numerose opportunità da gol prima di trovare la rete decisiva, rimediando pure un po' di mugugni dagli spalti al termine della prima frazione.

Le assenze di Carbonaro e D'Angelo inducono Ferazzoli a reimpostare la squadra col 3-5-2: chiavi della mediana a Romizi, affiancato da Maiorano e Palma. In prima linea Allegretti e Diaz, ma i primi pericoli reali per la porta del San Luca portano le firme di Maiorano e Palma, che chiamano Scuffia a un doppio intervento ravvicinato alla mezz'ora.

Lo stesso portiere ospite sbarra la strada a Diaz nel finale di frazione, con il centravanti che non ha la giusta freddezza per calciatore a tu per tu con Scuffia. Il San Luca, dopo aver reclamato un rigore al 40', ci prova con una conclusione di Leveque da fuori area, con palla che finisce alta.

Lo stesso Leveque, all'alba della seconda frazione, protesta per un'altra azione dubbia nell'area metelliana, su cui l'arbitro lascia ancora proseguire. Diaz ha le polveri bagnate e lo dimostra al 5', indirizzando fuori da buona posizione su imbeccata di Allegretti. Ferazzoli concede l'esordio a Katseris, che si fa vedere con una bella progressione delle sue; sull'assist, Maiorano chiama Scuffia a un nuovo intervento provvidenziale.

Al 39' il punteggio si sblocca. D'Amore dalla fascia gira al centro un preciso cross, su cui interviene Bacio Terracino a far esplodere i tifosi metelliani. L'ultimo sussulto di giornata riguarda l'espulsione di Maesano per doppia ammonizione, che di fatto chiude i conti del match.