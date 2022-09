La Cavese trema poi esulta alla fine: Lomasto affonda il Team Altamura

Non sarà ricordata come la migliore partita della Cavese dell'era Troise. Né come quella col maggior numero di occasioni da gol create. Ma al triplice fischio del match contro il Team Altamura a esultare sono proprio gli aquilotti, grazie al gol di Lomasto realizzato a tre minuti dal 90'.

I biancoblu, pur partendo bene, hanno mostrato scarsa incisività in zona tiro con Gagliardi e Banegas che non hanno sfruttato al meglio le opportunità avute. A metà frazione c'è stato poi il primo rischio con il calcio di rigore in favore del Team Altamura che Colombo ha neutralizzato, di fatto raccogliendo al meglio l'eredità del "para-rigori" Anatrella, passato quest'anno in Serie C.

Nella prima parte della ripresa ancora occasioni per gli ospiti, che sprecano con Bolognese e soprattutto con Dipinto, prima della clamorosa palla-gol sprecata da Bezzon, servito involontariamente dal portiere avversario. I pugliesi recrimineranno a lungo per quanto accaduto a metà ripresa, con l'annullamento del gol di Croce dopo un lungo conciliabolo tra arbitro e assistente.

La Cavese tira fuori la testa nel finale e dopo il tiro di Bubas neutralizzato coi piedi dall'estremo avversario, trova il gol decisivo a pochi giri di lancette dal 90'. Su angolo di Aliperta, Lomasto è il più lesto nell'area pugliese e fa esplodere il Simonetta Lamberti per i primi 3 punti del campionato.