La capolista Gelbison con il Real Aversa con l'infermeria piena: tifosi in fermento

Grande attesa a Vallo della Lucania per accogliere la capolista solitaria del girone meridionale in vista del derby regionale con il Real Aversa. E la Gelbison all'appuntamento ci arriva dopo la convincente vittoria otennuta sul campo del Paternò e con un entusiasmo alle stelle che sta coinvolgendo tutti i tifosi e non solo, tanto che la prevendita è andata a gonfie vele e i botteghini dello stadio Morra tra ieri e oggi sono stati presi d'assalto per cui almeno nella misura del 75% della capienza ci dovrebbe essere i pienone. Intanto il tecnico Gianluca Esposito, prova a fare da pompiere evidenziando come il Real Aversa arrivi da 8 risultati utili e non perda dalla prima giornata. Per questo match il tecnico di Nola, deve rinunciare agli infortunati Mautone, Onda e Di Fiore. La gara inizia alle ore 14.30 e arbitra Sacchi di Macerata.