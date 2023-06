La finale della poule scudetto serie D tra Sorrento-Sestri Levante, si giocherà domenica alle 16

La finale della poule scudetto Serie D Sorrento-Sestri Levante, in programma domenica prossima alle ore 16, si giocherà a Piancastagnaio, in provincia di Siena. La scelta della sede toscana operata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Gara secca, in caso di parità dopo i 90’, calci di rigori.

Nella squadra ligure gioca da 9 stagioni Massimiliano Pane, attaccante, originario di Sant’Agnello, capitano e autore di 10 reti quest’anno. Assente nel Sorrento La Monica, squalificato per somma di ammonizioni. Un traguardo storico per la formazione rossonera, a coronamento di una stagione che consolidata il palmares della società che giovedì scorso è stata trasformata in «Sorrento calcio 1945 srl», in ottemperanza alle norme che disciplinano la partecipazione alla serie C della Lega Pro.

La vittoria sul Lumezzane accolta con comprensibile soddisfazione dal team guidato da Vincenzo Maiuri. Una squadra dove non spiccano grandi nomi, ma un gruppo omogeneo, dove tutti sono protagonisti. In quest’ottica si inserisce il portiere Ludovico Del Sorbo, classe 2004, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, che consolida la tradizione dei portieri di Castellammare degli ultimi vent’anni, con Iezzo, Mirante e Donnarumma. La sua è stata una stagione costante, con 33 presenze in campionato, 1 in coppa Italia, 4 nella poule scudetto. Lorenzo Del Sorbo ha giocato anche 5 partite al Torneo di Viareggio con la rappresentativa di serie D. «Devo ringraziare questa società – dice il giovane portiere del Sorrento – che ha avuto fiducia in me.

Un ruolo decisivo in questa mia evoluzione lo ha recitato certamente mister Maiuri, che ha saputo plasmare il gruppo con grande personalità esaltando le potenzialità dei singoli senza creare contrapposizioni, uno spogliatoio compatto che ha vinto il campionato grazie a queste risorse umane, prima che tecniche». Il Sorrento e Ludovico Del Sorbo, intanto, sono stati premiati l'altra sera nell’ambito della manifestazione organizzata da Overtime - Galà dello Sport Campano. Il club rossonero ha ricevuto una targa per la promozione conseguita in Serie C mentre a Del Sorbo è andata l’onorificenza quale miglior portiere del campionato di Serie D.

Ed ora, non resta che la finale per la conquista dello scudetto di serie D. «Anche quest’ultimo appuntamento della stagione – aggiunge Del Sorbo – lo dobbiamo affrontare con lo stesso spirito che ha caratterizzato il nostro itinerario del campionato. Un ringraziamento personale al preparatore dei portieri Nando Uliano, particolarmente attento alla mia evoluzione tecnica. Anche nelle quattro partite di questa poule abbiamo confermato di poter ambire allo scudetto di serie D, sarebbe la ciliegina sulla torta di un anno fantastico».