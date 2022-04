La Gelbison cade a Acireale (1-0) ma resta in vetta alla classifica.

La Gelbison torna a mani vuote dalla trasferta sul campo dell' Acireale, e dà fiato alle speranze delle antagoniste di tornare in gioco per la corsa al primo posto, in particolare è proprio la formazione acese a divenire la principale avversaria dei cilentani, anche perchè la Cevese, non è andata oltre i pari nel proprio match casalingo con il Lamezia. Una risultato questo che ha consentito ai rossoblu cilentani di salvare la vetta del girone. Il tecnico Gianluca Esposito, non muta il proprio schieramento e propone i soliti tre attaccanti: Ortolini, Oggiano e Gagliardi, ed è proprio la Gelbison a creare la prima palla gol al minuto 11: quando Ortolini, dal limite dell'area manda la sfera a stamparsi sulla traversa. L'Acireale scampato il pericolo prova a rendersi pericolosa ma senza mai davvero impensierire l'estremo rossoblu. Ci prova due volte l'esperto Ciccio Lodi, che manda di poco a lato prima, e poi con un calcio da fermo spedisce alto. Nel finale da registrare una conclusione di Ortolini neutralizzatadall'estremo siciliano. Le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa parte più determinata l'Acireale che al minuto 27 dopo un'azione manovrata vede Correnti, servire in piena area Ricciardo, il quale, nell'area piccola beffa di testa D'Agostino, dando il vantaggio ai suoi. La Gelbison accusa il colpo e rischia in altre due occasioni di capitolare nuovamente. Poi quasi allo scadere la Gelbison potrebbe pareggiare, ma Gagliardi, non impatta bene la sfera e l'opportunità sfuma. Al triplice fischio festeggia l'Acireale, che bissa il successo ottenuto all'andata e torna a sperare alla luce di tre partite ancora da recuperare. La Gelbison tornerà in campo il 24 aprile ospitando al Morra, il Rende.