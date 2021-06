La Gelbison cala il poker davanti ai tifosi: 4-0 al Roccella

La Gelbison dopo la sosta forzata, per la prima uscita con la presenza dei tifosi sugli spalti si regala una larga vittoria nella sfida con il già retrocesso Roccella. La prima occasione ghiotta è per i calabresi che guadagnano un penalty per fallo di Romano su Masawoud, ma dal dischetto Coluccio, si fa ipnotizzare da D'Agostino che respinge. Un minuto dopo il bomber Sparacello sblocca per i padroni di casa con una rete spettacolare. Poi intorno alla mezz'ora Maiorano, firma il raddoppio e con questo punteggio si va negli spogliatoi. Nella ripresa Ferazzoli, mette in campo forze fresche e Mesina, subentrato a Sparacello firma il tris. Allo scadere c'è spazio anche per Ziroli che firma il 4-0, con cui si chiude il match la Gelbison sale a quota 60 ed eguaglia il record di punti ottenuti in serie D nella stagione 2012/13. E mercoledì trasferta sul campod el Dattilo.