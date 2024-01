La Gelbison a Casarano per dare continuità al pareggio con la capolista

La Gelbison con il pareggio imposto alla capolista non solo ha interrotto la serie nera, ma sembra aver ritrovato fiducia e prova a dare continuità nel prossimo delicato impegno sul campo del Casarano, altro team che punta a recitare un ruolo nella parte nobile della classifica. Il tecnico dei cilentani Alessandro Erra, si dice fiducioso: " Il Casarano è una delle migliori formazioni del torneo e per noi sarà un banco di prova importante e ci aspettiamo di dare continuità a quanto fatto vedere non solo contro l'Altamura ma anche con il Nardò, magari speriamo di ottenere qualcosa in più dal punto di vista del risultato. I ragazzi si sono allenati bene e mi seguono senza problemi".

Sul fronte tattico, si dovrebbe partire con due terminali, favoriti Croce e Rodriguez, anche se l'allenatore non esclude l'utilizzo di un terzo attaccante. Il match si gioca a Casarano alle ore 14.30 dirige Cerea di Bergamo.