La Gelbison domenica in diretta su Sportitalia nel match a Rende

Per la Gelbison è sicuramente un buon momento non solo per i risultati che il club cilentano sta ottendendo confermati dalla terza posizione in campionato alle spalle delle due squadre di Messina, ma anche dal punto di vista mediatico, dopo essersi guadagnata l'attenzione del profilo ufficiale della Lega Dilettanti che nel turno precedente ha trasmesso sulla pagina Facebook il derby con il Santa Maria, a distanza di una settimana arriva una vetrina ancora più importante. La squadra di Vallo della Lucania, sarà protagonista della diretta che propone Sportitalia il canale titolare dei diritti in esclusiva della serie D e che trasmette sul digitale terreste al canale 60. E per domenica ha scelto di proporre la sfida tra il Rende e la Gelbison. Il collegamento partirà alle ore 14.05 mentre il fischio d'inizio è previsto per le 14.30 per poi concludersi con le interviste post gara. Grande soddisfazione tra i dirigenti del club rossoblu che avranno modo di far conoscere meglio questo sodalizio che da dieci anni frequenta la quarta serie.

