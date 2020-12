La Gelbison dopo aver deciso di interrompere il rapporto con l'attaccante Gianmarco Tedesco, il quale ieri ha annunciato la decisione presa unilateralmente dal club rossoblu di non avvalersi più delle sue prestazioni. Una scelta che ha lasciato l'amaro in bocca al bomber che non si aspettava questo passo del sodalizio cilentano. A distanza di poche ore la società vallese del presidente Puglisi, di concerto con il diesse Pascuccio e l'allenatore Ferazzoli, ha preso una decisione analoga: ovvero interrompere anche il contratto con il centrocampista palermitano Alssandro Cangemi, 24 anni, con una lunga esperienza in quarta serie. Di questi due tagli ne ha parlato Ferazzoli, il quale ha motivato: " Sono scelte frutto di scelte di carattere tecnico".

