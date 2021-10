La Gelbison espugna Lamezia (1-2) e vola in testa al girone I

Una Gelbison in grande spolvero va a vincere e convincere sul campo del Lamezia Terme dell'ex tecnico dei vallesi Alessandro Erra, una delle pretendenti al salto in serie C e si riprende la vetta della classifica anche se la deve condividere con il Petrnò. Una gara perfetta quella dei ragazzi di Gianluca Esposito, che al 23' sblocca il risultato con Gonzales lesto ad aggirare il fuorigioco e battere l'estremo calabrese D'Andrea. Nella ripresa arriva il raddoppio con una spettacolare rete di Gagliardi. Il Lamezia prova la reazione e al 17' con Provazza accorcia le distanze e poi si trova a giocare con l'uomo in più per mezzora a causa dell'espulsione rimediata da Khoris per doppia ammonizione. La Gelbison regge all'urto vince 1-2 e si porta a casa tre punti che valgono il primato e domenica al Morra arriva il Portici.