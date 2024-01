La Gelbison gestirà per 10 anni il campo di Castelnuovo Cilento

La Gelbison costretta a girovagare in attesa di trovare la sede definitiva per giocare le proprie gare casalinghe trova una importante intesa e nella sede comunale di Castelnuovo Cilento c’è stata la firma della convenzione tra il comune cilentano guidato dal sindaco Eros Lamaida e il club vallese per l'utilizzo del campo sportivo Valentino Giordano di Velina che avrà la durata di 10 anni. A siglare l’accordo l’ingegnere Giuseppe D’Angiolillo responsabile dell’ufficio tecnico e il presidente Maurizio Puglisi. Oltre al campo Valentino Giordano, completamente rimesso a nuovo grazie ad un importante investimento del patron del club rossoblu Puglisi, la convenzione prevede l’affidamento alla Gelbison di parte dell’ex scuola di Velina per uso foresteria.

“Diamo sempre più concretezza - ha sottolineato il presidente Puglisi - al grande progetto di collaborazione che abbiamo avviato con i vari comuni cilentani.

Siamo già presenti a Casal Velino dove attualmente si allena la prima squadra e ad Omignano, dove da tempo si allena e gioca la squadra femminile di Calcio a 5. La convenzione di oggi è un ulteriore passo in avanti nel lavoro che stiamo facendo per dotarci di impianti sportivi dove tutte le nostre realtà, dalla scuola calcio alla prima squadra possano esprimersi al meglio. Siamo a pochi passi da Vallo della Lucania e con il completamento e la riapertura degli impianti sportivi anche a Vallo daremo vita ad una realtà unica sul territorio cilentano”. Intanto per questo girone di ritorno le gare interne della Gelbison si giocheranno al Carrano di Castellabate.