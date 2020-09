Un grande risultato per la Gelbison che al suo decimo anno consecutivo approda nella Coppa Italia Tim quella dei prof. Un grande risultato e per certi versi storico per il club di Vallo della Lucania, che mai nei suoi oltre 60 anni di vita del sodalizio aveva mai raggiunto un tale risultato. La Gelbison è tra le 9 società che dalla serie D prendono parte alla competizione tricolore per rappresentare questa categoria nel primo turno che parte il 23 settembre mentre le altre due gare sono in tabelone il 28 e il 30. La notizia della presenza della Gelbison nella Coppa Italia Tim è stata accolta con comprenibile entusiasmo dai dirigenti con in testa il presidente Maurizio Puglisi, che vede premiati gli sforzi con questo questo riconoscimento. Intanto la squadra continua il lavoro presso lo stadio Morra agli ordini del tecnico Giuseppe Ferazzoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA