Da quando ha ripreso dopo la sosta forzata la Gelbison non ha fallito più un colpo e centra il suo quinto risultato utile e la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver battuto l'ex capolista Acireale, si è ripetuta nella prima uscita del 2021 andando ad espugnare il campo della Cittanovese con un risultato rotondo (1-5) che non ammette nessuna recriminazione da parte della squadra calabrese costretta a cedere sotto i colpi dei rossoblu cilentani del tecnico Ferazzoli.

A dire il vero la gara è rimasta in equilibrio solo nella prima frazione quando dopo il vantaggio dei vallesi firmato da Mautone al minuto 29 ha fatto seguito al 33' la marcatura di Viola. Poi nella ripresa è stato monologo della Gelbison che dapprima ha trovato il nuovo vantaggio con il capitano Uliano, abile a trasformare il penalty al minuto 16, passano solo 120" e Graziani sigla la terza rete per i rossoblu, ma non finisce qua, infatti al 30' Coulibaly e al 34' Figliolia mettono a segno altre due marcature per il definitivo 1-5 con cui si chiude il match. Per la Gelbison altri tre punti che la fanno salire a quota 16 in piena zona play off. E domenica al Morra arriva il Licata per continuare la scalata.

