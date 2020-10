La Gelbison non sa più vincere dopo la convincente affermazione nel turno inaugurale nel derby con i cugini del Santa Maria, non è stata capace di ottenere il bottino pieno, e nelle ultime tre uscite ha racimolato solo un misero punto incappando in due stop lontano dal Morra, ed anche contro il Troina, i ragazzi di Giuseppe Ferazzoli, sono stati costretti a rimanere a mani vuote. A dire il vero nella prima frazione i rossoblu hanno creato azioni pericolose con Figliolia e Maiorano dapprima e successivamente con Tedesco, ma un po' la mira imprecisa e anche la bravura di Aiolfi, hanno evitato il peggio. Nella ripresa i siciliani sono passati grazie ad una bella giocata di Savasta. La reazione dei vallesi è legata ad una velonosa punizone di Uliano. La gara per i padroni di casa si è fatta in discesa complice l'espulsione rimediata proprio dal capitano dei rossoblu cilentani Uliano, che ha rimediato il secondo giallo facendo rimanere i suoi in dieci. E nel finale l'estremo D'Agostino, ha evitato in due occasioni il raddoppio: dapprima su Cenci e poi su Aperi. Al triplice fischio la Gelbison resta a secco mentre il Troina, conquista la prima vittoria stagionale.

