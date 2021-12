La Gelbison piazza un doppio colpo: stopper Ferrante e il bomber Sparacello

Nel primo giorno del mercato dicembrino la Gelbison capolista piazza un doppio colpo di mercato e si assicura due pedine che vanno a rinforzare un organico già forte a disposizione di Gianluca Esposito e che guida la classifica del girone I.

A Vallo della Lucania, nel pomeriggio sono stati presentati il difensore Davide Ferrante (20) in quota under in arrivo dal San Luca dove ha iniziato la stagione, ma nonostante la giovane età vanta già esperienze in serie D con Rimini e Gavorrano, e l'attaccante Claudio Sparacello (26) già protagonista la scorsa stagione con la maglia rossoblu, dopo il trasferimento all'Arezzo, ha deciso di sposare nuovamente il progetto della Gelbison.

I due neo acquisti sono stati presentati nella sede del club rossoblu dal team manager Gianluca Oricchio e dal ds Nicolò Pascuccio.