Dopo aver ritrovato la vittoria la Gelbison resta attiva sul mercato dei professionisti e proprio dalla Salernitana si assicura le prestazioni del giovane difensore Jacopo De Foglio, 20 anni, che dal club granata arriva con la formula del prestito e dopo le ristuali visite mediche da domani sarà a disposizione del tecnico Luigi Squillante. De Foglio, che agisce da terzino che opera sulla fascia destra, aveva vestito la casacca della Caratese in serie D, e in precedenza era stato con l'Agropoli sempre in quarta serie. Con l'arrivo di De Foglio, si amplia la componente degli under a disposizione del trainer cilentano, non è escluso che possa già essere impiegato nel prossimo tutno casalingo che oppone la Gelbison al Fasano. © RIPRODUZIONE RISERVATA