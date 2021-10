La Gelbison prende un altro under: dal Lamezia il difensore Antonio Fois

La Gelbison dopo la bella vittoria sul campo del Biancavilla che la fa rimanere in scia delle due di testa: Cavese e Portici, rimane particolarmente attiva sul mercato e piazza un altro innesto assicurandosi le prestazioni del difensore in chiave under: Antonio Fois, 19 anni, arrivato dal Lamezia. Il giovane calciatore ebolitano, ha inziato la sua carriera nella scuola calcio di Emanuele Belardi, per poi passare alla Salernitana dove ha svolto tutta la trafila fino alla Primavera, per poi passare alla Nocerina in serie D e dopo una breve parentesi con la Paganese l'approdo al Lamezia e quindi il passaggio alla Gelbison. Fois, dopo la firma nella sede del club rossoblu è stato presentato alla stampa dal team manager Gianluca Oricchio.