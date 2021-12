Coni, Gelbison premiata per il passaporto ematico

La Gelbison fa notizia non solo per i risultati che sta ottenendo sul campo con il primato nel campionato di serie D, ma anche per altre importanti iniziative che il sodalizio rossoblu porta avanti per migliorare anche lo stato di salute dei suoi atleti. E dopo aver sottoscritto nelle scorse settimane il progetto legato all'utilizzo del passaporto ematico, stamani a Roma nel Salone d'Onore del Coni alla presenza del presidente Giovanni Malagò e del presidente della Figc Gabriele Gravina, il numero uno del club vallese Maurizio Puglisi, nell'ambito del XII premio Andrea Fortunato “Lo Sport è vita” organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito, ha ricevuto il premio come società che ha aderito a questo significativo progetto. «Un grande ricoscimento che premia le nostre scelte» così il presidente Puglisi ha commentato dopo la premiazione.