La Gelbison ribalta il Licata (1-3) e continua la corsa in vetta

La Gelbison non intende fermarsi ed anche sull'ostico campo del Licata che era imbattuto da otto giornate, riesce a compiere il blitz e continua la corsa solitaria in testa alla classifica. Una vittoria ottenuta in rimonta dai ragazzi del tecnico Gianluca Esposito, che proprio in terra siciliana hanno confermato la loro forza. Passati in svantaggio al minuto 13 per una marcatura firmata da Samake, i rossoblu cilentani sono riusciti nel giro di 120 secondi a riequilibrare le sorti del match con una bella rete di Ortolini, che in piena area ha trafitto l'estremo Truppo. E la squadra cilentana nella prima frazione e per buona parte della ripresa ha controllato con grande personalità le iniziative degli uomini di Romano, per colpire al minuto 36: una punizione calciata da Gagliardi ha trovato la zampata vincente di Gonzales per il 2-1 dei rossoblu e in pieno recupero lo stesso Gagliardi ha realizzato la rete che ha chiuso il match sul punteggio di 3-1. Una vittoria voluta e cercata che mantiene i cilentani a + 5 su Cavese e Lamezia, quest'ultima con una gara in più. Ed ora il calendario riserva alla Gelbison tre gare casalinghe e a Vallo della Lucania, è grande festa tra i tifosi.