Per la Gelbison l'incubo Covid-19 sembra ormai definitivamente lasciato alle spalle e con tutti i calciatori negativizzati per il team rossoblu di Vallo della Lucania, è arrivato il momento di ritornare a giocare per una partita ufficiale. E dopo oltre un mese e mezzo gli uomini di Giuseppe Ferazzoli, che devono recuperare due partite, domenica prossima 29 novembre, saranno impegnati nel primo dei due recuperi, e al Morra ospiteranno il Città Sant'Agata. Lo ha disposto il Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti. Si tratta della gara rinviata in occasione della quinta giornata di andata. Il fischio d'inizio è per le ore 14.30.

